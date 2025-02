Inter, trovato l’audio della bestemmia di Lautaro: cosa succede per il Napoli

Le ultime sul futuro di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, dopo la bestemmia per la sconfitta con la Juve. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe stato recuperato in ritardo l’audio della bestemmia di Lautaro Martinez al termine di Juve-Inter. L’attaccante argentino non avrebbe quindi dovuto giocare contro il Genoa, partita decisa proprio da un suo gol.

Adesso arriverà il deferimento, a meno che non ci sia prima un patteggiamento per evitare il peggio. In ogni caso Lautaro non è a rischio per la gara contro il Napoli.