Lautaro Martinez cerca spazio: solo 1 gol segnato finora, ma a partire da stasera con il Frosinone Spalletti lo sfrutterà di più

Finora l’avventura con l’Inter di Lautaro Martinez non è stata delle più semplici, ma il 21enne argentino è contento di essere approdato in nerazzurro e attende con pazienza il suo momento. Per la squadra di Spalletti inizia un ciclo importante di partite, tra cui Tottenham, Roma e Juventus: per avere Icardi al meglio, il tecnico toscano si affiderà quindi al nuovo numero 10 dell’Inter. Lautaro Martinez, già questa sera contro il Frosinone, sostituirà il capitano e sarà spinto dagli oltre 60 mila di San Siro.

L’unico gol messo a segno, lo fece proprio in casa contro il Cagliari a fine settembre, ma da quel momento l’argentino non è riuscito a esplodere completamente: per Spalletti, infatti, il titolare è Icardi e per mantenere l’equilibrio di squadra non schiera mai entrambe le punte a meno di situazioni in cui ci sia da ribaltare il risultato. Questa sera, però, Lautaro Martinez ha tutta l’intenzione di dimostrare all’allenatore la sua importanza.