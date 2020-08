Inter, Lautaro presto papà. L’annuncio sui social: «Sono l’uomo più felice al mondo»

Lautaro Martinez sarà presto papà. L’annuncio attraverso i profili social dell’attaccante e della compagna Agustina

Dolci notizie per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, che in campo ha ritrovato lo smalto di inizio stagione, diventerà presto papà. L’annuncio è arrivato sui social, sia da parte del Toro che dalla compagna Agustina Gandolfo.

«Ringrazio la vita per tutto quello che mi sta facendo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo, Agustina. Presto ci allargheremo».