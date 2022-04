Inter, Lautaro può partire in estate: i nerazzurri fissano il prezzo

In estate, Lautaro Martinez potrebbe essere uno dei big sacrificati dall’Inter: fissata la cifra della cessione

In estate l’attacco dell’Inter potrebbe cambiare: l’addio di Alexis Sanchez sembra scontato, non quello di Lautaro Martinez, che potrebbe però essere sacrificato per il bilancio.

Il club nerazzurro tuttavia non è intenzionato ad ascoltare offerte inferiori agli 80 milioni di euro per l’attaccante argentino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24