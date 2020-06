Inter, l’iniziativa di Gagliardini: «Vi regalo la mia maglia della partita col Sassuolo…»

View this post on Instagram

La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io… non voglio più vederla! 😂❌ Premierò il commento che mi avrà colpito di più! Forza Inter ⚫️🔵