Inter Liverpool, conferenza stampa di Slot: «Sappiamo la forza dell’Inter, Salah? Non mi aspettavo quelle sue parole, rapporto non incrinato, vi spiego perché è out»

Inter Liverpool, conferenza stampa di Slot:il tecnico degli inglesi ha parlato della sfida tra le due squadre in Champions League

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha affrontato in conferenza stampa una lunga serie di domande legate non solo alla partita, ma anche al momento delicato vissuto dai Reds sul piano interno.

Al centro del dibattito le dichiarazioni di Mohamed Salah, l’esclusione dell’egiziano e le valutazioni sulle ultime scelte tecniche. Slot, pur mantenendo un profilo pacato, ha fornito spiegazioni precise e ha richiamato l’attenzione sull’importanza della gara di San Siro.

CASO SALAH – «Non so se si riferisse a me, posso solo immaginare, ma è giusto che ne parli lui. Gli abbiamo comunicato che non sarebbe partito con noi in trasferta, è l’unica comunicazione che abbiamo avuto. Prima di sabato avevamo parlato parecchio. Non penso che il rapporto sia incrinato, almeno fino a sabato sera».

SORPRESA PER LE SUE PAROLE – «Capita che i calciatori non amino l’allenatore quando non vengono utilizzati, ma fino a quel momento era stato in sintonia con lo staff. Mi ha sorpreso quel commento. Ora però siamo concentrati solo sull’Inter».

REAZIONE DI SALAH – «È stata piuttosto breve».

SCELTE TECNICHE – «Abbiamo faticato in stagione, ho cercato soluzioni diverse. Contro il West Ham ho inserito un centrocampista in più e abbiamo vinto. Contro il Leeds ho scelto il 4-4-2. Avrei potuto usarlo a destra, ma ho preferito un altro».

FUTURO DI SALAH – «Non ne ho la più pallida idea».

AUTORITÀ – «Non penso che la mia autorità sia stata minata».

DICHIARAZIONI “DA TRADITO” – «Non me lo ha spiegato. Sono calmo ed educato, ma non vuol dire che sia debole. Avevamo il diritto di reagire. Ha diritto di pensare certe cose, non di dirle così ai media».

INTER – «Sono molto forti, vanno benissimo in Serie A e in Champions. Vengono da due finali in tre anni. Giocheremo contro una squadra esperta, forte, con grande qualità».

