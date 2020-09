Per l’amichevole contro il Lugano, Conte non ha convocato Godin e Asamoah; entrambi in partenza

Nella formazione che Antonio Conte ha schierato nell’amichevole contro il Lugano, ci sono indicazioni per quanto riguarda i possibili prossimi partenti in casa Inter.

Tra le fila dei nerazzurri non ci sono infatti, neanche in panchina, Diego Godin e Kwadwo Asamoah. L’uruguaiano è in trattative avanzate con il Cagliari, mentre il ghanese sarebbe vicino alla rescissione contrattuale.