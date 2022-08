Inter, Lukaku è già carico. Ha un obiettivo per questa stagione

Inter, Lukaku già carico a poche settimane dal suo ritorno ufficiale in nerazzurro. Il centravanti ha fissato un obiettivo

Romelu Lukaku vuole lasciare un’impronta decisa e decisiva sin dagli albori della stagione nerazzurra. Iniziare subito fortissimo con l’Inter, in un’annata dal calendario anomalo e originale, significa seguire un preciso programma, di quelli che mettono al primo posto la velocità rispetto al fondo, l’esplosività sul conseguimento graduale di una condizionale duratura per le performances sportive.

Romelu è apparso un po’ ingolfato nelle primissime uscite, ma col passare dei giorni la sua condizione sta salendo di livello. Non è un caso che anche nell’impegno di sabato abbia fatto a sportellate con la difesa transalpina e solo a sprazzi abbia dimostrato le sue capacità. Anzi, alcune delle sue caratteristiche principali, come gli strappi e l’essere devastante in campo aperto, più che viste, si sono intraviste. A riportarlo è Tuttosport.