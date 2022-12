Lukaku ad Appiano per l’operazione rilancio

Romelu Lukaku oggi torna ad allenarsi ad Appiano dopo il ritorno dai Mondiali, l’Inter ha in testa l’operazione rilancio per l’attaccante

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga vuole lavorare per essere al top della condizione in vista della sfida contro il Napoli del 4 gennaio. L’obiettivo è anche tornare al peso forma ideale per renderlo ancor più veloce e agile. L’Inter aspetta i suoi gol e Lukaku vuole tornare a essere decisivo.