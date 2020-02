Inter, Lukaku: «Vogliamo restare in alto. Testa al Milan»

L’attaccante dell’Inter Lukaku ha analizzato la vittoria ottenuta contro l’Udinese grazie a una sua doppietta

Romelu Lukaku ha parlato al termine della sfida contro l’Udinese, vinta per 2-0 grazie a una sua doppietta: «La partita in Coppa Italia ha dato fiducia, sapevamo sarebbe stato difficile ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene».

«Scudetto? È una bella sfida con Juventus e Lazio, per noi è importante restare in alto. Dobbiamo continuare così, ora pensiamo al Milan. Leader? Sono un giocatore che vuole fare bene per la squadra, i miei compagni devono sentirsi bene con me», ha concluso l’attaccante dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.