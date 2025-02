Inter, Marotta: «Quando si parla di Inter si parla di una squadra con milioni di supporter nel mondo...»

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta del ruolo di presidente e della valenza sociale dello sport e dell’Inter in particolare. Le parole

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto all’evento “Costituzione e sport” a Palazzo Lombardia. Marorra nell’evento ha parlato del ruolo di presidente e della valenza sociale dello sport e dell’Inter in particolare. A seguire le sue parole.

RUOLO DI PRESIDENTE – «Quando si parla di presidente dell’Inter si parla di una squadra che ha milioni di supporter nel mondo. Non tutti riconoscono la valenza sociale che l’Inter rappresenta, noi abbiamo una filiera di squadra di donne e uomini, tutto questo per avere 700 tesserati. Abbiamo una responsabilità sociale nei loro confronti».

LO SPORT – «I genitori spesso impongono nei ragazzi delle aspettative pesanti, noi ci troviamo a gestire queste situazioni. Dobbiamo essere capaci, siamo dotati di profili professionali. Nell’Inter c’è una selezione molto forte, non possiamo mai perdere di vista la nostra mission, ovvero considerare lo sport come palestra di vita. Non ci riusciamo spesso perché i genitori impongono aspettative fuori luogo. È un ruolo molto delicato, non solo di formazione sportiva».