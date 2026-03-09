Inter, Marotta ‘soffia’ il dirigente alla Juventus? Può portarlo in nerazzurro, ecco di chi si tratta

Inter, Marotta porta via questo dirigente alla Juventus? Lo vuole in nerazzurro, ecco di chi stiamo parlando

Il calciomercato non riguarda esclusivamente i calciatori e, in vista della prossima stagione, entra prepotentemente nel vivo regalando un affascinante duello tra le due storiche rivali d’Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’Inter avrebbe individuato nel profilo di Michele Sbravati la figura ideale per guidare e rilanciare il proprio settore giovanile.

L’incastro di mercato: da Tarantino a De Rossi

La dirigenza meneghina si trova costretta a cercare una nuova e affidabile guida tecnica per il proprio vivaio. L’ormai imminente addio di Massimo Tarantino obbliga i nerazzurri a correre ai ripari. Il futuro di Tarantino sembra infatti già scritto: è lui il prescelto per raccogliere la pesante eredità lasciata da Alberto De Rossi alla Roma.

Per sostituirlo, l’Inter ha scelto Michele Sbravati, classe 1965, un dirigente di altissimo profilo che ha saputo lasciare un’impronta profonda e vincente ovunque abbia lavorato.

Il successo del “modello Juventus”

Approdato in bianconero nell’estate del 2024, Sbravati è stato inserito all’interno della nuova struttura voluta da Cristiano Giuntoli. A Torino ha collaborato a stretto contatto con Massimiliano Scaglia e Claudio Chiellini per consolidare e perfezionare il “modello Juventus”. I risultati non si sono fatti attendere: sotto la sua sapiente gestione, le giovanili di Vinovo si sono stabilizzate ai vertici nazionali, culminando con la conquista dello storico scudetto Under 16 della scorsa stagione.

Un autentico “maestro dei talenti”

Tuttavia, a ingolosire la dirigenza interista è soprattutto il glorioso passato di Sbravati al Genoa, un’esperienza che ne certifica in modo insindacabile lo status di “maestro dei talenti”. Sotto la Lanterna, infatti, è stato lui a svezzare e lanciare nel grande calcio giocatori di caratura internazionale. Tra i suoi pupilli figurano:

Andrea Cambiaso

Mattia Perin

Nicolò Rovella

Stephan El Shaarawy

Nicolò Zaniolo

Un curriculum d’eccellenza assoluta, che ha convinto la dirigenza interista a tentare il grande scippo ai rivali storici per garantire continuità e nuova linfa alla crescita dei propri giovani.