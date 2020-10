Inter, Marotta: «Shakhtar come una finale. Bilancio? Situazione anomala»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima del match di Champions League contro lo Shakhtar

GARA DELL’ANDATA – «Com’è cambiato il clima da quella gara di agosto contro gli ucraini? Diciamo che Conte era bravo prima ed è bravo anche oggi, l’approccio di quella gara è identico a quello di oggi, con la differenza che loro hanno cambiato 7/11 e anche la vetrina oggi rispetto a qualche mese fa. Le caratteristiche sono le stesse, è una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere».

GIRONE – «Io credo che il destino di una squadra dipende da quello che fa e poi anche dagli avversari. Dobbiamo fare punti e abbiamo la possibilità di farlo, quindi dobbiamo sfruttare questa opportunità».

BILANCIO – «Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni, ma proprio perché ogni società deve dare equilibrio alla propria gestione di bilancio. Anche la Uefa dovrà valutare questa assenza di proventi».