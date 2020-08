Inter, martedì l’incontro tra Conte e Zhang

Il faccia a faccia tra Conte e Zhang sarebbe in programma per martedì prossimo

Nel post partita di Siviglia-Inter, le parole di Conte sono sembrate vicine a quelle di un addio. C’è ancora però da discutere con la dirigenza e le carte in tavola potrebbero ancora essere cambiato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il faccia a faccia tra l’allenatore e il presidente Steven Zhang sarebbe in programma per martedì 25 agosto.

L’argomento principale sarà uno e sarà legato alla volontà/possibilità da parte della società nerazzurra di garantire a Conte investimenti economici importanti per migliorare la squadra.