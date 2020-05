Inter, Materazzi: «Mourinho sa tutto di tutto, allenatore geniale»

Le dichiarazioni di Marco Materazzi sulla sua esperienza all’Inter e su José Mourinho, allenatore del team degli eroi del Triplete

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Tnt Sports, Marco Materazzi ha esaltato le doti di José Mourinho, suo allenatore durante i suoi trascorsi all’Inter.

«L’allenatore conta quanto un giocatore. Gli equilibri sono tutti importanti. Dico sempre che i giocatori più importanti dal punto di vista del tecnico sono quelli che non giocano perché gli altri trovano da soli gli stimoli. La bravura di Mou è stata quella di rendere tutti partecipi. I meriti vanno divisi tra società, allenatore e giocatori. Dopo lo scudetto del 2009, sono arrivati Eto’o, Sneijder, Milito, Thiago Motta e Lucio, cinque titolari. Mourinho è uno che sa tutto di tutti, in qualsiasi momento ha la parola giusta. Bastava che tu mollassi un attimo e lui ti mandava un messaggio dicendoti “Domenica giochi”. Era geniale in quello. E’ stato quello che mi ha influenzato di più come tecnico: sono stato fortunato ad averlo avuto a fine carriera».