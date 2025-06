Inter, servono nuovi gol: tutti i nomi per l’attacco nerazzuro; David e Hojlund le priorità

Inter, per la prossima stagione si cercano forze fresche per l’attacco: David la priorità, Hojlund ad una condizione e Bonny…

L’Inter riparte dal bisogno di gol. Dopo una stagione lunga 59 partite, è emersa con chiarezza una certezza: non si può più dipendere solo dalla coppia Thuram-Lautaro. Taremi, arrivato per dare profondità all’attacco, ha deluso le aspettative, e ora i nerazzurri cambiano strategia. Con un budget da circa 40 milioni, si aprono le piste per un nuovo partner d’attacco, ma anche per rinforzare la panchina con alternative giovani e pronte. In cima alla lista, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ci sono due nomi ben noti: Jonathan David e Rasmus Hojlund. Il canadese, ormai in scadenza con il Lille, è una vecchia fiamma dell’Inter e può tornare d’attualità: il Napoli aveva praticamente chiuso l’accordo – 4 anni a 5 milioni netti – ma con la permenanza di Conte tutto è stato congelato. L’Inter osserva e prepara il controsorpasso, anche perché le cifre erano già state discusse in primavera con i dirigenti nerazzurri.

Diverso il discorso per Hojlund: l’ex Atalanta, acquistato dallo United per oltre 80 milioni complessivi, ha vissuto una stagione deludente con appena 4 gol in 32 partite di Premier. L’ipotesi più concreta è quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che accontenterebbe sia il club inglese sia l’Inter, pronta a rilanciare il danese in un contesto che conosce bene. Ma non finisce qui: l’addio di Arnautovic e Correa impone almeno un altro innesto. Qui entra in scena Ange-Yoan Bonny, giovane del Parma già seguito da tempo. È lui il profilo preferito per completare il reparto offensivo, ideale come jolly da far crescere. L’obiettivo è chiudere l’operazione prima del Mondiale per club, aggiungendolo ai già acquisiti Sucic e Luis Henrique. Corsa contro il tempo, ma con le idee chiare.