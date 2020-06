Inter, migliorano le condizioni di Brozovic: può tornare già contro il Parma

Marcelo Brozovic, che la scorsa settimana ha accusato un problema muscolare, sarebbe vicino al rientro

L’infortunio di Marcelo Brozovic potrebbe essere meno grave del previsto. Il croato infatti, sostituto da Gagliardini in Inter-Sampdoria, ha patito un problema al muscolo tibiale della gamba sinistra ma sarebbe vicino al rientro.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro sarà sicuramente out per la sfida di domani contro il Sassuolo ma potrebbe rientrare domenica prossima nella sfida del Tardini col Parma.