Coco, verso il derby: «Sono più legato al Milan. La gara col Barcellona…»

Francesco Coco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo passato. Le parole del doppio ex di Milan e Inter.

«Sono rimasto più legato al Milan perchè ho fatto anche le giovanili lì. La mia partita più bella? Ce ne sono tante, sia in Champions League che in Serie A, ma anche in Coppa Uefa. Sicuramente quella con il Besiktas con il primo gol in Champions, mentre con il Barcellona ho giocato la gara perfetta: gol e assist che hanno portato la prima squadra italiana a vincere al Camp Nou».