Inter Milan coreografie: spettacolo sugli spalti di San Siro – FOTO

Inter Milan coreografie: come sempre grande spettacolo sugli spalti di San Siro. Ecco le immagini delle due curve

Prima dello spettacolo in campo c’è stato uno show nelle rispettive curve. I tifosi di Inter e Milan hanno offerto un bellissimo spettacolo nelle loro curve con due maestose coreografie.

Prima del fischio d’inizio la Curva Nord ha srotolato degli striscioni con scritto: «Nella tua blasfemia versione della leggenda qualcosa non torna. La storia di Milano insegna: Sant’Ambrogio sconfisse il Diavolo che nella colonna perse le corna». In risposta alla coreografia esposta dai tifosi del Milan. All’ingresso delle squadre in campo, invece, la coreografia si è trasformata con Sant’Ambrogio a cavallo che schiaccia il Diavolo. Mentre la Curva Sud del Milan ha composto la scritta: “Inter M***a! lunga tutta la curva.