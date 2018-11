Intercettato a Milano, Moratti ha parlato del gesto di Mourinho rivolto ai tifosi bianconeri dopo Juventus-Manchester United

Continua a far discutere il gesto di Mourinho al termine di Juventus-Manchester United. A Milano, dopo essere stato intercettato da alcuni cronisti, ne ha parlato anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti: «In quel modo ha anche fatto passare in secondo piano il successo del Manchester, che per lui e la squadra è stata una partita importante. Fa parte del suo carattere, si trova tutto il sentimento addosso e reagisce come se fosse ancora qui. Non è stato nulla di offensivo». In chiusura Moratti ha parlato anche di Zhang: «È bravo e farà benissimo».