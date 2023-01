Inter-Napoli: meglio Dumfries o Di Lorenzo?

Inter-Napoli di oggi potrebbe anche decidersi sulle rispettive fasce destre

Proviamo a mettere a confronto chi dovrebbe partire titolare: l’olandese Dumfries da una parte e l’italiano Di Lorenzo dall’altra.

Sia l’esterno interista che quello napoletano vengono tenuti in grande considerazione dai due tecnici. Dumfries e Di Lorenzo sono apparsi in tutte e 15 le gare di campionato. Netta è però la differenza per l’azzurro, che Spalletti ha impiegato 320 minuti in più rispetto al rivale. Che spendendo molto avanti e indietro sulla fascia ha indotto Inzaghi a sostituirlo 9 volte nel corso dell’incontro

Chi attacca di più?

Chi dei due è più offensivo? Osserviamo alcune voci.

TIRI TOTALI – 19-12: vince Dumfries, che del resto è un vero attaccante aggiunto. Interessante è che quantitativamente l’olandese produce molto nel gioco aereo, dove fa valere la sua presenza fisica (di “fisico” è stato il suo unico gol nella Serie A 2022-23, alla prima giornata con il Lecce)

CROSS 36-41. Leggera prevalenza per Di Lorenzo, che però ha giocato di più. La percentuale dei cross riusciti è maggiore per l’interista (19-14%). Un numero colpisce: il napoletano effettua tantissimi traversoni dalla trequarti, peraltro senza che vadano a buon fine. Dal fondo è Dumfries ad andare maggiormente (34-28) ma è l’azzurro ad avere una maggiore precisione (21-17%)

Chi difende meglio?

Dumfries è un attaccante aggiunto nel 3-5-2, Di Lorenzo è il quarto della linea di difesa. Eppure, i numeri presentano qualche sorpresa

DUELLI DIFENSIVI – 48-59, come prevedibile è Di Lorenzo a essere più impegnato (e bloccato). Ma la percentuale di quelli vinti dice che c’è una sostanziale parità (45-42 a favore del nerazzurro). E con una certa sorpresa (ma non forse per i due mister) si scopre la grande efficacia di Dumfries nella propria metà campo (50-45%) e all’opposto il napoletano si esprime meglio in quella avversaria (25-30%): che sia questo uno dei motivi di forza del Napoli 2022-23?