Inter-Napoli streaming gratis: dove vederla in diretta live tv

Il calendario della Serie A 2025-26 mette di fronte alla 20° giornata un big match che potrebbe valere più di tre punti: Inter-Napoli è già una partita decisiva. Per alcuni a San Siro si decide lo Scudetto, per altri è ancora presto. Fatto sta che è una sfida importantissima.

Manca poco alla notte della verità di Inter-Napoli: fischio d’inizio alle ore 20.45. Da un lato i nerazzurri, che stanno raggranellando vittorie in serie, dall’altro i partenopei che hanno patito un 2-2 interno contro il Verona inaspettato.

Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere Inter-Napoli in streaming.

Inter-Napoli streaming gratis? Tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Inter e Napoli. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 29,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, ora c’è un’interessante offerta DAZN sul piano Full per i nuovi clienti: permette di avere tutta la Serie A, gli Australian Open di tennis e i canali di Eurosport per sei mesi a 29,99€ invece di 44,99€. Per un risparmio di 90€.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Inter-Napoli: le probabili formazioni

In casa Inter Chivu ha già scelto l’assetto per il big match: l’attacco dovrebbe vedere dal primo minuto la coppia formata da Thuram e Lautaro Martínez. A guidare il gioco in mezzo al campo sarà Çalhanoğlu, affiancato da Barella e da Zieliński, che appare in vantaggio nel ballottaggio con Mkhitaryan e Sucic per una maglia da titolare.

Sugli esterni spazio a Luis Henrique e Dimarco, con Carlos Augusto pronto a subentrare a gara in corso. In difesa, nel pacchetto arretrato a tre, è previsto il ritorno di Bastoni dall’inizio. Chivu deve però fare i conti con un forfait inaspettato: il portiere Martinez non andrà nemmeno in panchina, perciò saranno chiamati due giovani, ovvero Alain Taho e Alessandro Calligaris.

Sul fronte Napoli, la decisione finale su Neres è negativa: l’esterno è ancora alle prese con il recupero da un problema alla caviglia e quindi destinato a non essere rischiato nella trasferta di Milano. Nel reparto offensivo toccherà a Lang completare il tridente insieme a Højlund ed Elmas.

In difesa Antonio Conte valuta l’impiego di Juan Jesus nel terzetto arretrato, con Buongiorno che potrebbe partire dalla panchina. Sulle corsie laterali il tecnico dovrebbe puntare su Politano e Spinazzola, mentre Gutierrez e Olivera rappresentano le principali alternative. In mezzo al campo, infine, la diga sarà affidata a Lobotka e McTominay.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hoijlund. All. Conte.