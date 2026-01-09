Inter Napoli, forfait inaspettato per i nerazzurri: non andrà in panchina! Chivu chiama 2 giovani

Inter Napoli, forfait inaspettato per i nerazzurri: non andrà in panchina! Al suo posto, Chivu chiama 2 giovani: ecco di chi si tratta

Imprevisto dell’ultima ora per l’Inter in vista del big match di San Siro contro il Napoli. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il tecnico Cristian Chivu dovrà fare a meno di Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato per coprire le spalle al titolare, non siederà in panchina a causa di un problema fisico. Tra i pali confermatissimo l’esperto svizzero Yann Sommer, mentre per colmare il vuoto saranno convocati i giovani Alain Taho e Alessandro Calligaris. L’assenza dell’ex Genoa complica la gestione della rosa dei Nerazzurri, che devono già rinunciare all’esterno Denzel Dumfries, al centrocampista Davide Frattesi, al difensore Tomas Palacios e al terzo portiere Raffaele Di Gennaro.

Inter, Pepo Martinez salterà il Napoli per un problema alla caviglia rimediato a Parma. In panchina contro il Napoli ci saranno Taho e Calligaris. pic.twitter.com/JX2U4JiCx3 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 9, 2026

PAROLE – «Inter, Pepo Martinez salterà il Napoli per un problema alla caviglia rimediato a Parma. In panchina contro il Napoli ci saranno Taho e Calligaris».