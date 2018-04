Infortunio Candreva, tegola per Spalletti: salta Atalanta-Inter?

Infortunio Candreva, l’esterno dell’Inter a rischio forfait per la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: problema alla caviglia sinistra, le ultime

Infortunio Candreva, problemi per Luciano Spalletti. Reduce dalla sconfitta contro il Torino, l’Inter è attesa domani dall’ostica trasferta dell’Atleti Azzurri di Bergamo contro l’Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A 2017/2018. E i nerazzurri potrebbero dover fare a meno di Antonio Candreva: l’esterno offensivo è uscito malconcio dalla sfida con il Toro ed è alle prese con un problema alla caviglia sinistra.

Anche ieri, per il terzo giorno di fila, Candreva si è allenato a parte: sarà decisiva la rifinitura in programma oggi pomeriggio, con lo staff medico che monitorerà le sue condizioni. Spalletti nel corso della stagione ha dimostrato di preferire la cautela piuttosto che l’azzardo, ma privarsi del numero 87 in questo momento è un duro colpo. Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.