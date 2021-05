Inter, niente conferenza stampa alla vigilia della Juve: ecco il motivo

Niente conferenza stampa per Antonio Conte, in vista del match di campionato tra Juve e Inter. Ecco i motivi della scelta dei nerazzurri

Nessuna conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Juventus Inter. Il tecnico nerazzurro parlerà, infatti, solo ai microfoni di Inter Tv, come successo anche prima del match contro la Roma.

Il motivo, come per la vigilia della gara con la Roma, sarebbe quello di non esporre il tecnico alle domande sulle questioni societarie che starebbe vivendo l’Inter.