Inter, niente sconti per Lautaro: servono almeno 90 milioni cash

L’Inter non ha alcuna intenzione di fare sconti per Lautaro Martinez: servono almeno 90 milioni per iniziare a trattare

L’Inter non farà sconti per Lautaro Martinez. Questo il diktat del club nerazzurro. La Gazzetta dello Sport riporta che Marotta e Ausilio sono disposti ad accettare contropartite (purchè accontentino Conte) ma la parte cash dovrà essere importante.

La Rosea spiega che c’è una cifra cash sotto la quale il club nerazzurro non ha intenzione di scendere, per sedersi a trattare: 90 milioni di euro. Se quella è la base, poi si può decidere di affrontare anche il discorso delle contropartite tecniche da inserire nell’affare. Discorso sostituto: Timo Werner è in pole position. Già a dicembre i dirigenti nerazzurri avevano sondato il terreno con gli agenti del tedesco, per capire la situazione. La pista è viva ma è collegata a Lautaro: l’Inter non potrà affondare sul bomber del Lipsia senza la cessione del Toro.