Inter, oggi inizia la stagione con il giro di tamponi. Vidal a Milano in 48 ore

Oggi riparte ufficialmente la stagione dell’Inter e tra stasera e domani potrebbe sbarcare a Milano Arturo Vidal

Oggi parte ufficialmente la nuova stagione dell’Inter, la seconda targata Antonio Conte. E tra stasera o domani potrebbe anche sbarcare Arturo Vidal a Milano, per cominciare così la sua nuova avventura in Italia e poter finalmente riabbracciare il vecchio maestro Antonio, dopo un lunghissimo inseguimento.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Vidal ieri ha comunicato al Barcellona di essere pronto a rinunciare agli ultimi mesi di contratto: vuole l’Inter, il prima possibile. Tra il club blaugrana e il centrocampista cileno c’erano anche altre pendenze, ma tutto sembra essere stato sistemato nelle ultime ore, per la soddisfazione di tutte le parti. Ora manca solo la firma del cileno sul nuovo contratto con l’Inter: un biennale (con opzione sul terzo anno) da sei milioni netti a stagione, che potrebbe arrivare già tra domani e mercoledì.

Al via della nuova stagione stamattina ci sarà un gruppo ristretto di giocatori: appuntamento alle 9 ad Appiano per chi non è impegnato con le nazionali. Insieme ai portieri Handanovic e Radu, ci sarà anche Padelli, pronto a firmare il rinnovo di un anno e a ricoprire il ruolo di terzo. Poi gli altri: Godin, Ranocchia, Candreva, Young, Agoumé, Asamoah, Sanchez e Lautaro. Il tempo di salutarsi, di effettuare i tamponi (come da protocollo), salutare chi alla Pinetina sta lavorando da qualche giorno come Hakimi, Nainggolan, Dalbert e Vagiannidis e gli infortunati Bastoni, DeVrij e Vecino impegnati nel lavoro di recupero, e via a casa. Domani sbarcherà a Milano il neo acquisto Kolarov mentre mercoledì sarà l’ora dei nazionali.