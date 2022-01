ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

André Onana ha firmato il suo contratto con l’Inter e diventerà nerazzurro dalla prossima stagione: le cifre e i dettagli

L’Inter ha chiuso per il portiere della prossima stagione. Sarà Onana. Oggi visite e firma per l’estremo difensore dell’Ajax in scadenza a giugno.

Contratto quinquennale a 3 milioni a stagione per il camerunese, come riportato da Gianluca Di Marzio.

