Inter ascolta Pandev. I consigli per vincere del macedone: «Scudetto e Champions? Ecco quale fu il segreto nel 2010. Tra Inter e Napoli vincerà…»

Goran Pandev ha parlato a La Gazzetta dello Sport in previsione della sfida di questa sera Inter Lazio. Ecco alcune delle dichiarazioni alla Rosea, con lo sguardo che si allarga alla lotta scudetto a distanza col Napoli impegnato a Parma.

COME GESTIRE SCUDETTO E CHAMPIONS – «Con esperienza, concentrazione. L’aveva la mia Inter e ce l’ha anche questa. Me li immagino già Barella e gli altri: non vedono l’ora di scendere in campo e vincere. È il momento migliore, Inzaghi ha recuperato quasi tutti. Manca Lautaro, ok, ma è importante averlo al top per il Psg».

CHI DECIDE INTER LAZIO PER PANDEV – «Thuram e Dumfries. Veloci, vanno in profondità. Però insomma, questa è la partita di Marcus…».

LAZIO SQUADRA DIFFICILE – «Ha fatto una bellissima stagione, merita di andare in Champions. Anche loro hanno sofferto per gli infortuni, non dimentichiamoci che hanno giocato a tutta anche in Europa League. È una squadra ricca di qualità, penso a Isaksen, Guendouzi e Rovella. Baroni ha lavorato alla grande, è sottovalutato».

INZAGHI – «Per Simone parlano i numeri, sono quelli di un top in Europa. La cosa più importante è che nell’Inter si vede la sua mano: giocano bene, si divertono e… vincono. Che in un club come l’Inter non è un dettaglio. E Inzaghi è perfetto, è stato un vincente anche da calciatore».