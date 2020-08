Inter, patto Conte-Zhang: tutti uniti per l’euro-impresa poi l’incontro chiarificatore

L’Inter si sta preparando in vista della finale di venerdì sera a Colonia contro il Siviglia: tutta la squadra unita verso l’obiettivo

L’Inter è pronta. Antonio Conte e Steven Zhang sono pronti. La finale di venerdì a Colonia contro il Siviglia si avvicina e il club fa quadrato intorno al proprio allenatore per l’euro-impresa. Zhang venerdì può entrare nella schiera degli eletti, dei presidenti vincenti del- l’Inter: sarebbe l’undicesimo, il primo dopo Massimo Moratti, che proprio con una Coppa Uefa aprì il ciclo dei successi.

Può essere il successo di Conte, che insegue il primo successo internazionale: mica male, in fondo siamo solo al quarto tentativo e non certo sempre con le auto più attrezzate del circuito. Siamo dentro una grande impresa, va detto: vincere al primo colpo, dopo la Juve e il Chelsea.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’incendio di Bergamo pare lontanissimo nel tempo, l’Inter tutta è riuscita a neutralizzarlo ragionando per compartimenti stagni. L’Inter ora declina le sue giornate solo al presente. Il futuro è tutto in un incontro chiarificatore che Conte avrà con il presidente Zhang la prossima settimana, al rientro in Italia dopo la finale. Il tecnico non è uomo che scende a patti e dalla proprietà vorrà avere le garanzie. L’importante è la chiarezza nei programmi, da lì passa il futuro. Ma è questa la settimana da vivere, non la prossima.