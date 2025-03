Inter, Pavard sicuro: «Siamo forti come il Bayern, il triplete è possibile! Ho un desiderio…»

Le parole di Benjamin Pavard, difensore centrale dell’Inter, sugli obiettivi dei nerazzurri nel finale di stagione. Tutti i dettagli

Benjamin Pavard ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter.

TRIPLETE – «Può sembrare banale, ma nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete. Bisogna mantenere questo spirito fino alla fine e poi si vedrà. Io sono fiducioso, in allenamento si spinge al massimo. Di certo, non rinuncio a niente, non ne ho mai abbastanza di vincere».

PARAGONE CON IL BAYERN – «Respiri storia, organizzazione, vittoria e solidità. Ma l’Inter è un club altrettanto grande e l’amore del suo popolo non ha limiti. Non esiste niente come San Siro pieno, mi piacerebbe ripetere la festa dell’anno scorso per tanti altri trofei. Un anno e mezzo dopo “Benji l’interista” è.… ancora più interista».

