Inter, Perisic dopo il Covid: «Grazie per i messaggi. Sono triste»

Ivan Perisic ha scritto un messaggio sui social dopo la positività al Covid-19: le dichiarazioni dell’esterno di Croazia e Inter

Ivan Perisic, esterno dell’Inter e della Nazionale croata, è risultato positivo al Covid-19 e oggi ha scritto un messaggio per far sapere a tutti le sue condizioni.

«Come molti sapranno sono risultato positivo al Covid 19. Grazie per tutti i messaggi. Sto bene, ma mi rendo molto triste non poter giocare e aiutare la Croazia domani. Col supporto di questi straordinari tifosi, sono fiducioso che i ragazzi faranno una grande partita. E chi lo sa, magari alla fine giocherà ancora in questo Europeo».