Pif Inter, cessione vicina al fondo arabo: le ultime

L’Inter e Pif potrebbero presto annunciare un nuovo accordo: il fondo arabo avrebbe offerto una cifra elevata a Suning per rilevare i nerazzurri

Clamorosa indiscrezione dagli USA. Secondo l’International Business Times, Pif sarebbe pronto a rilevare l’Inter in questi giorni. L’offerta sarebbe in dirittura d’arrivo a Milano e si aggirerebbe attorno ai 900 milioni di euro.

Sarebbe una bomba per tutto il mondo Inter e per Suning che cederebbe così le quote societarie al fondo arabo. In America danno l’affare per concluso.

