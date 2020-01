Inter Pinamonti: niente accordo tra i club, l’attaccante resta a Genova

Andrea Pinamonti resta al Genoa: tentativo in extremis dell’Inter per riportare a Milano l’attaccante ma manca l’accordo tra i club

Andrea Pinamonti resta al Genoa. Come riporta Alfredo Pedullà non ci sono i margini per un accordo tra Inter e rossoblù per il ritorno a Milano dell’attaccante classe 1999.

L’Inter ha avuto un incontro con il Genoa, le due società hanno parlato ma non hanno trovato un accordo soprattutto perché il Grifone dovrebbe trovare un sostituto e i tempi sono strettissimi. È doveroso ricordare come il club ligure ha un obbligo di riscatto da 18 milioni di euro che scatta dal 1 febbraio, l’Inter ha un accordo sulla parola per contro-riscattare Pinamonti in estate per 19 milioni.