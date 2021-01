Inter, principio d’accordo con De Paul: l’affare si farà in estate

Secondo Tuttosport l’Inter ha un principio d’accordo con Rodrigo De Paul: l’affare potrà concretizzarsi in estate

Secondo Tuttosport l’Inter ha un principio d’accordo con Rodrigo De Paul. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima per un matrimonio da compiersi in estate, considerato che è alquanto difficile che l’Inter possa incassare soldi per Christian Eriksen (che, tra l’altro, potrebbero essere tenuti in cassa per rendere meno stringenti i problemi di liquidità del club).

Domani i nerazzurri affronteranno l’Udinese alla Dacia Arena, chissà se oltre a Rodrigo De Paul anche Juan Musso sfiderà Lukaku e compagni per l’ultima volta da avversari. Il portiere argentino, infatti, è nel mirino di Ausilio e Marotta.