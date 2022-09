Inter, problemi per Brozovic nella rifinitura: Inzaghi ha già il sostituto per l’Udinese

Nel corso della rifinitura alla vigilia dell’Udinese, il centrocampista dell’Inter Brozovic ha accusato un problema fisico

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggi Brozovic ha accusato un problemino di natura fisica nel corso della rifinitura.

Il croato è in dubbio per la gara con l’Udinese di domani, seguiranno aggiornamenti già nelle ore a venire. In caso di forfait, la prima alternativa è Asllani.

