Inter, ‘prova del nove’: Conte cambia tutto tra Europa e campionato

Inter, Conte cambia tutto per il match con il Ludogorets. Bisogna pensare anche alla partita di domenica con la Juventus

Nove cambi possibili, anche in vista della sfida che tutti stanno aspettando. Antonio Conte prepara il match di domani con il Ludogorets, il tecnico nerazzurro – si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole cambiare ben nove elementi.

Gli unici che dovranno fare gli straordinari saranno Romelu Lukaku e Nicolò Barella: i due scenderanno in campo sia domani che contro la Juventus. Si candida anche Esposito, serve far rifiatare la squadra in vista di un big match importantissimo.