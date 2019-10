Inter, quanto costa l’esonero di Spalletti ai nerazzurri

L’esonero di Spalletti costa caro all’Inter: ecco le cifre ufficiali, rese note nel corso dell’approvazione del bilancio da parte del CdA

Si è tenuta oggi a Milano presso Palazzo Parigi l’assemblea degli azionisti dell’Inter. Durante l’approvazione del bilancio nerazzurro della scorsa stagione, la società ha fatto chiarezza sui costi relativi all’esonero di Spalletti.

«Euro 25.811 migliaia relativi all’accantonamento dell’esercizio degli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, data di cessazione dei singoli contratti». Questa la cifra registrata nel Fondo per rischi e oneri.