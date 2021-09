Inter Real, l’ex Seedorf: «Ricordo le partite di Baggio e Adriano con i blancos»

Clarence Seedorf, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato nel pre partita di Inter-Real Madrid: le sue dichiarazioni

PUNIZIONE ADRIANO – «La soria è che tiravamo in porta dopo gli allenamenti e vedevo le sassate che tirava. Quindi quando abbiamo preso quella punizione gli ho detto: “Vieni e spacca la porta”. Era una punizione bella anche per me ma in un’amichevole per un ragazzo talentuoso era giusto che la battesse lui»

BAGGIO IN INTER REAL – «Lui è entrato e ha fatto la differenza. Stiamo parlando di un giocatore tra i più forti della storia del calcio».

