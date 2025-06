Inter, mal comune davvero mezzo gaudio? Immediatamente pareggiato il record negativo contro il PSG in Concacaf Champions Cup

Inter, immediatamente eguagliato il record negativo della finale di Champions League persa per 5-0 contro il PSG in Concacaf Champions Cup

Mal comune, davvero mezzo gaudio? L’Inter è uscita a pezzi dalla finale di Champions League contro il PSG: il 5-0 subito dai nerazzurri non è solo un’umiliazione storica, ma anche un record assoluto. Mai nessuno aveva perso con un passivo così pesante in una finale di Champions, ma nemmeno nelle altre competizioni europee, sudamericane, nordamericane o nei Mondiali. Eppure, se una magra consolazione esiste, è arrivata poche ore dopo: nella finale della Concacaf Champions Cup, la Champions League nordamericana, il Cruz Azul ha travolto i Vancouver Whitecaps con lo stesso, devastante risultato. Due finali, due 5-0, due storie di crolli verticali.

Anche all’Estadio Olimpico di Città del Messico non c’è mai stata partita. Dopo appena otto minuti, Rivero ha sbloccato il match, avviando una valanga di gol che ha seppellito ogni speranza dei canadesi. Cruz Azul ha chiuso il primo tempo avanti 4-0, con Angel Sepulveda autore di una doppietta e fresco vincitore della Scarpa d’Oro del torneo con nove reti. Per Vancouver, che in stagione era stata una delle sorprese più fresche della MLS, la notte è diventata incubo: mai una squadra aveva perso con un margine così ampio in una finale del torneo da quando Club America distrusse Pinar del Rio nel 1990 (6-0 nella finale di ritorno).