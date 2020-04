L’Inter richiama in Italia gli espatriati: obbligo di tornare a Milano in settimana

L’Inter ha deciso di far tornare a Milano i sette giocatori volati all’estero dopo la fine dell’isolamento domiciliare

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di far tornare a Milano i sette giocatori volati all’estero dopo la fine dell’isolamento domiciliare. I giocatori torneranno alla base qualche giorno prima di Pasqua.

L’Inter vuole cautelarsi in vista di una possibile ripresa degli allenamenti. Rientreranno quindi in Italia: Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young, Moses e Godin. Quest’ultimo, tornato in Uruguay, è il più lontano e potrebbe rientrare per ultimo. Da ricordare che, una volta rientrati in Italia, i giocatori dovranno osservare altre due settimane di isolamento.