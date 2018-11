Inter, allarme per i tre croati: poco riposo per Perisic, Brozovic e Vrsaljko

La situazione di Perisic, Brozovic e Vrsaljko non è semplice da gestire per l’Inter. Tre giocatori fondamentali costretti agli straordinari

Bene ma non benissimo. La Croazia trionfa per 3-2 contro la Spagna in Nations League e si regala la possibilità di superare il girone. Una vittoria contro l’Inghilterra potrebbe portare a un risultato insperato dopo il 6-0 contro la Spagna della prima gara. Spalletti avrebbe sperato in un risultato diverso: certo la vittoria fa bene al morale dei tre croati nerazzurri ma a livello di fatica non aiuta. La situazione di Ivan Perisic è preoccupante: dopo un mondiale da protagonista, l’esterno non è più riuscito ad incidere colpa anche dei pesanti carichi e del poco riposo che hanno portato a 868’ giocati in campionato e 321’ in Champions.

Allo stesso modo Brozovic ha sofferto le troppe partite perdendo di smalto e di lucidità nella gara conto l’Atalanta che ha portato alla sua espulsione 926 minuti in campionato e 355 in Champions. Infine Vrsaljko, martoriato dagli infortuni, avrebbe avuto bisogno di un periodo di riposto per evitare ricadute. Per lui in stagione 365 minuti in campionato e 90’ in Champions. Una situazione non semplice per l’Inter, che sarà attesa ad un tour de force da impazzire nelle prossime settimane. Oltre a blindare il passaggio del turno in Champions League, i nerazzurri affronteranno in serie Roma, Juventus e più in là anche il Napoli. I croati saranno fondamentali, a Spalletti l’arduo compito di gestirli per evitare nuovi scivoloni.