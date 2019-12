Inter Roma, altro guaio per Fonseca. In dubbio Pau Lopez

Inter-Roma, non solo Dzeko. Fonseca alle prese con un altro problema: in dubbio Pau Lopez. La sua presenza a Milano è in bilico

Avvicinamento a Inter-Roma piuttosto travagliato per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, oltre a lottare con l’influenza che Dzeko ha accusato negli ultimi giorni, ha a che fare anche col dubbio Pau Lopez.

Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo problema muscolare nella rifinitura di ieri, e per questo non è sicuro di scendere in campo. Il tecnico scioglierà gli enigmi a pochi minuti dall’inizio del match. Nel caso di necessità pronto Mirante.