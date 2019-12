Inter Roma, due tegole per Fonseca: out Pau Lopez e Dzeko

Inter Roma: due tegole per Paulo Fonseca a poche ore dall’inizio del match di San Siro: saranno out Pau Lopez e Edin Dzeko

Due tegole colpiscono la Roma di Paulo Fonseca a poche ore dall’inizio del match di San Siro contro l’Inter. Non prenderanno parte al match nè Pau Lopez, nè Edin Dzeko. Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo affaticamento muscolare che l’ha messo ko. Al suo posto giocherà Mirante.

Niente da fare per Edin Dzeko: il bosniaco non ha smaltito del tutto la febbre e si accomoderà in panchina. Al suo posto giocherà Zaniolo falso nove.