Inter Roma messaggio lampante: Milan e Napoli, reagire è d’obbligo

Inter Roma ha ulteriormente rilanciato le ambizioni dei nerazzurri, travolgenti contro l’ex amatissimo Mourinho

Da Inter Roma ci aspettavamo qualche indicazione in più sullo stato di salute dei nerazzurri dopo il travolgente successo nel derby di Coppa Italia. Ebbene i campioni d’Italia hanno risposto con forza dirompente alle sollecitazioni che richiedeva l’ultimo big match del suo cammino in Serie A.

Travolgente, dominante e spettacolare la formazione di Simone Inzaghi, capace di confezionare due reti, le prime, di rara bellezza. Esemplare la costruzione dal basso che con pochi tocchi di prima intenzione consente a Dumfries di presentarsi a tu per tu con Rui Patricio e fulminarlo.

E che dire della perla di Brozovic, la seconda consecutiva per il croato che stavolta ha deciso di spolverare l’incrocio dei pali con il destro dopo averlo fatto pochi giorni fa con il piede (teoricamente) più debole.

La firma di Lautaro Martinez ha poi sigillato il match a inizio ripresa, concedendo ampie rotazioni e un minimo di rilassatezza mentale che la Roma ha potuto sfruttare solo con la rete della bandiera di Mkhitaryan. Troppo poco per il grande ex José Mourinho, ancora ben lontano dal rendere il collettivo giallorosso un top team.

E così l’Inter conferma di essere, in questo momento, la prima favorita alla conquista del Tricolore, lasciando tutta la pressione del caso sulle spalle di Napoli e Milan.

I partenopei di Spalletti non possono permettersi inciampi in quel di Empoli, men che meno i meneghini di Pioli che scenderanno in campo all’Olimpico contro l’ondivaga Lazio di Sarri. I recenti scivoloni e la marcia spedita del Biscione impongono alle rivali una reazione, forte e immediata. Altrimenti…