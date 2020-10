Il bilancio dell’Inter è in rosso per oltre 100 milioni di euro: fondamentali gli incassi derivanti dalla Champions League

Il bilancio dell’Inter soffre a causa del Coronavirus, restando sulla scia di quello chiuso al 30 giugno scorso con un passivo di oltre 100 milioni di euro.

Come riportato da Tuttosport, sarà dunque fondamentale qualificarsi alla fase a eliminazione di Champions League per incassare 9,5 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 2,7 per ogni vittoria nel girone.