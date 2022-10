Inter Sampdoria, i precedenti del match di San Siro – VIDEO

L’Inter affronterà la Sampdoria a San Siro per cercare di riprendere il ritmo delle squadre nei primi posti in classifica

– L’Inter ha vinto una gara pazza a Firenze: un 4-3 all’ultimo respiro che ha permesso di conquistare 3 punti importantissimi.

– Barella e Lautaro sono indubbiamente i giocatori più in forma della squadra di Inzaghi.

– La Sampdoria è reduce dall’importante vittoria a Cremona che ha finalmente mosso un po’ la classifica.

– Per il mister blucerchiato Dejan Stankovic sarà una giornata molto emozionante da ex interista qual è stato.