Dopo la sconfitta con l’Atalanta, sui social impazza lo sfottò verso i tifosi interisti: c’è un fotomontaggio di Gasperini che imita il gesto di Mourinho

A distanza di giorni negli occhi dei tifosi interisti è ancora ben impressa l’immagine di Mourinho che allo Stadium si mette in posa per ascoltare il pubblico bianconero, reo di averlo insultato nel corso di Juventus-Manchester United. L’Inter, però, dopo la sconfitta rovinosa contro l’Atalanta, adesso è vittima sui social dello stesso gesto. Questa volta, infatti, i fotomontaggi vedono un sorridente Gasperini, ex tecnico dei nerazzurri, mettere la mano all’orecchio. I tifosi interisti, infatti, non hanno mai amato l’attuale allenatore dell’Atalanta che, per anni, è stato anche il tecnico della Juventus Primavera. Insomma, il gesto di Mourinho è ormai virale, ma se qualche sera fa hanno goduto gli interisti, quest’oggi lo stesso gesto si è ritorto contro.