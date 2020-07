Inter, Sensi corre verso la convocazione per il Getafe

Stefano Sensi è pronto al rientro al 100% e si gioca la convocazione per la sfida di Europa League

Antonio Conte sta per recuperare Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, dopo una serie di infortuni, vede finalmente la luce in fondo al tunnel ed è intenzionato a dare una mano ai nerazzurri per questo finale di stagione.

Come riportato da Sky Sport, Sensi ha oggi lavorato a parte ma con tanta intensità. Starebbero così aumentando le chance di vederlo tra i convocati per la partita di Europa League contro il Getafe.