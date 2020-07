Inter, Sensi: «Non mi era mai successo di sentire così tanto affetto»

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, è intervenuto sul Matchday Programme prima della sfida con il Napoli. Ecco le sue parole

«Ho sempre creduto nelle mie potenzialità, ma c’è molta più soddisfazione nel guadagnarsi un traguardo come l’Inter un pezzetto dopo l’altro: ti fa capire che te lo sei meritato. Non mi aspettavo un inizio così ma soprattutto non mi aspettavo di vedere da subito i tifosi indossare la maglia con il mio nome: è un qualcosa che mi fa venire la pelle d’oca, non mi era mai successo di sentire così tanto affetto».